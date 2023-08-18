Атаки по российским кораблям помогут Украине полностью разблокировать свои порты, - эксперт

Успешные атаки на российские корабли, которые провела Украина - правильный ход, который позволит нам в дальнейшем обеспечить полную разблокировку портов.

"Атаки - очень правильный ход со стороны Украины. Фактически это зеркальный ответ на аналогичные предварительные заявления со стороны России - о том, что они рассматривают любые суда, следующие в порты Украины или из портов Украины, как потенциальные военные объекты. Зеркальный ответ Украины очень верен, и главное - что он не только словесный, но и воплотился в первые атаки украинских морских дронов, что демонстрирует, что только военно-политический ответ Украины может постепенно обуздать аппетиты и агрессию России, в частности в Черном и Азовском морях", - подчеркнул Новак.

Он отметил: идеально было бы, если бы страны-члены НАТО, в том числе расположенные на побережье Черного моря - Турция, Болгария, Румыния, - обязались обеспечивать военную защиту кораблей по крайней мере по линии зернового коридора.

"Но это не есть восстановление всего судоходства. Единственный вариант - устранение самой угрозы и опасности, устранение на сегодня доминирующей роли России. То есть, без военного решения этого вопроса восстановить в полном объеме все виды судоходства всех видов товаров в акваториях Черного и Азовского морей невозможно", - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее генерал Сергей Кривонос заявил, что развертывание Украиной морского фронта - мощный шаг, который держит в напряжении российские корабли.

В свою очередь украинский военный, полковник запаса Роман Свитан заявил, что если бы не зерновое соглашение, Украина могла бы раньше атаковать российские корабли. Поэтому нужно забыть о частичных договоренностях и обеспечить свободное судоходство по морю для всех стран.