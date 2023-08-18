ua en ru
Пт, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атаки по российским кораблям помогут Украине полностью разблокировать свои порты, - эксперт

Новина українською →
Пятница 18 августа 2023 15:56
Атаки по российским кораблям помогут Украине полностью разблокировать свои порты, - эксперт Фото: атаки по российским кораблям помогут Украине полностью разблокировать свои порты (facebook com mod mil rus)
Автор: Сергей Новиков

Успешные атаки на российские корабли, которые провела Украина - правильный ход, который позволит нам в дальнейшем обеспечить полную разблокировку портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста Андрея Новака.

"Атаки - очень правильный ход со стороны Украины. Фактически это зеркальный ответ на аналогичные предварительные заявления со стороны России - о том, что они рассматривают любые суда, следующие в порты Украины или из портов Украины, как потенциальные военные объекты. Зеркальный ответ Украины очень верен, и главное - что он не только словесный, но и воплотился в первые атаки украинских морских дронов, что демонстрирует, что только военно-политический ответ Украины может постепенно обуздать аппетиты и агрессию России, в частности в Черном и Азовском морях", - подчеркнул Новак.

Он отметил: идеально было бы, если бы страны-члены НАТО, в том числе расположенные на побережье Черного моря - Турция, Болгария, Румыния, - обязались обеспечивать военную защиту кораблей по крайней мере по линии зернового коридора.

"Но это не есть восстановление всего судоходства. Единственный вариант - устранение самой угрозы и опасности, устранение на сегодня доминирующей роли России. То есть, без военного решения этого вопроса восстановить в полном объеме все виды судоходства всех видов товаров в акваториях Черного и Азовского морей невозможно", - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее генерал Сергей Кривонос заявил, что развертывание Украиной морского фронта - мощный шаг, который держит в напряжении российские корабли.

В свою очередь украинский военный, полковник запаса Роман Свитан заявил, что если бы не зерновое соглашение, Украина могла бы раньше атаковать российские корабли. Поэтому нужно забыть о частичных договоренностях и обеспечить свободное судоходство по морю для всех стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
ВСУ заняли южный фланг Бахмута и контрнаступают на Бердянском направлении: карты боев ISW
ВСУ заняли южный фланг Бахмута и контрнаступают на Бердянском направлении: карты боев ISW
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне