Атаки РФ на енергосистему взимку. У ДТЕК назвали три сценарії розвитку подій

Під час російських атак на енергосистему України цієї зими можливі три сценарії розвитку подій. Якщо пошкодження об'єктів будуть незначними, то, ймовірно, відключення електроенергії у споживачів не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Я думаю, тут треба говорити сценарним аналізом. Сценарій №1: стріляють - ми збиваємо. Сценарій №2: стріляють - ми збиваємо не все і відбувається якась шкода. В цьому разі потрібно щось міняти. Для цього потрібна наявність резервного обладнання", - сказав Сахарук.

Він розповів, що минулого року енергетики по суті знімали обладнання, яке не використовувалося і ставили на місце того, яке пошкоджене.

"Цей ресурс ми використали в цілому по системі. Шість місяців ми купували додаткове обладнання, робили запаси й певний запас у нас є", - зазначив виконавчий директор ДТЕК.

Однак він наголосив, що можна замінити пошкоджене обладнання, якщо воно невелике і для цього потрібно небагато часу.

"Але якщо це будуть тотальні руйнації, то це зовсім інша історія тому, що часу потрібно буде значно більше", - додав Сахарук.

Це, за його словами, є третім сценарієм розвитку подій.

"Наведу приклад. У нас були станції минулого року, куди в один блок прилетіли одразу чотири ракети. І вони фізично всі попали в блок. Звичайно, це один із блоків, який відновити до цієї зими ми не встигнемо навіть якби хотіли. Там просто потрібно, можливо, побудувати "новий блок" з точки зору обсягу робіт і того обладнання, яке потрібно поставити", - розповів виконавчий директор ДТЕК.

Тому, як він зазначив, якщо такі крайні сценарії будуть відбуватися, то єдиний спосіб балансувати систему - попитом, тобто вимикати споживачів. Але у разі часткових пошкоджень (перший і другий сценарій) такої необхідності не буде.

"Плюс не забуваємо, що в нас в цьому році є більший обсяг імпорту. Минулого року ми не могли заводити 1 і 2 ГВт імпорту, який зараз може технічно заходити в країну. І це теж резерв. Тому як "план Б", коли не вистачатиме власної генерації, будемо брати імпорт. Чи вистачить його? Напевне в пікові години, коли буде дуже холодно 1 і 2 ГВт теж буде недостатньо. І можливо треба буде балансувати теж попитом", - додав Сахарук.

Атаки РФ та відключення світла взимку

Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. "Зима буде складною, але ми маємо вистояти", - сказав він.

За словами директора ДТЕК Дмитра Сахарука, якщо російські терористи не вдаватимуться до обстрілів енергооб'єктів країни, енергетична система пройде зиму в нормальному режимі.

В інакшому випаду наша ППО намагатиметься збивати ворожі цілі по максимуму, аби вберегти відновлену за останні пів року інфраструктуру.