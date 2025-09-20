Атаки під Куп'янськом, Покровськом і Торецьком: карти боїв від Генштабу

На фронті за добу відбулося 165 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано біля Покровська, на Новопавлівському та Торецькому напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів двома ракетами та 78 авіаційних ударів, скинувши 154 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 6137 дронів-камікадзе та здійснили 4752 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 95 - з реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління безпілотних літальних апаратів, три артилерійські засоби, один командно-спостережний пункт противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Крім того, ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих бомб, а також здійснив 146 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє.

На Сіверському напрямку в районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Дронівки противник дев’ять разів атакував позиції українських військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення, загарбник атакував у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля, Степанівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне, Червоний Лиман, Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку ворог 33 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка, Піддубне, Зелений Гай, Толстой, Січневе, Новомиколаївка та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог двічі наступав у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.