UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Атаки на Киев связаны с тем, что Банковую не устраивает самостоятельность горвласти, - Белоцерковец

Автор: РБК-Украина

Последние атаки на Киев связаны с тем, что Банковую не устраивает самостоятельность городских властей.

Об этом заявил депутат от фракции "Удара" в Киевском городском совете Дмитрий Белоцерковец в интервью "Главкому".

По его словам, центральная власть должна сначала решить проблемы, которые в ее компетенции.

"А если хватает времени и возможностей, и при этом есть желание помочь - работы всем хватит. Центральная власть может установить справедливые тарифы на газ для киевлян, отдать миллиардные долги за перевозку Киевом льготников или же вернуть городу 20% НДФЛ. Еще можно построить объездную дорогу, о которой кроме красивых картинок из презентаций больше ничего не известно, достроить Дарницкий мост, который уже столько лет не введен в эксплуатацию. Он же на балансе у центральной власти", - подчеркнул Белоцерковец.

Он считает, что последние атаки на Киев связанные с тем, что Банковую не устраивает самостоятельность городской власти.

"Что тогда, что сейчас такая война начинается по одной причине - независимый мэр столицы в принципе не нужен центральной власти. Они думают, что это для них - некая потенциальная угроза",- подытожил депутат от "УДАРа" в Киевсовете.

Ранее правоохранители из разных структур провели более 70 обысков в коммунальных предприятиях Киева и департаментах КГГА. Эксперты назвали это политическим давлением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виталий КличкообыскУДАР