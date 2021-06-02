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Атаки на Київ пов’язані з тим, що Банкову не влаштовує самостійність міськвлади, - Білоцерковець

Автор: РБК-Україна

Останні атаки на Київ пов’язані з тим, що Банкову не влаштовує самостійність міської влади.

Про це заявив депутат від фракції "УДАРу" в Київській міській раді Дмитро Білоцерковець в інтерв’ю "Главкому".

За його словами, центральна влада має спершу вирішити проблеми, які у її компетенції.

"А якщо вистачає часу і можливостей, і при цьому є бажання допомогти - роботи всім вистачить. Центральна влада може встановити справедливі тарифи на газ для киян, повернути мільярдні борги за перевезення Києвом пільговиків, або ж повернути місту 20% ПДФО. Ще можна побудувати об’їзну дорогу, про яку окрім красивих картинок з презентацій більше нічого не відомо, добудувати Дарницький міст, який вже стільки років не введений в експлуатацію. Він же на балансі у центральної влади", - підкреслив Білоцерковець.

Він вважає, що останні атаки на Київ пов’язані з тим, що Банкову не влаштовує самостійність міської влади.

"Що тоді, що зараз така війна починається з однієї причини - незалежний мер столиці в принципі не потрібний центральній владі. Вони думають, що це для них - якась потенційна небезпека", - підсумував депутат від "УДАРу" у Київраді.

Раніше правоохоронці з різних структур провели понад 70 обшуків у комунальних підприємствах Києва і департаментах КМДА. Експерти назвали це політичним тиском.

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