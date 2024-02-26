Атаки по енергетичним об'єктам відбуваються щодня, - Галущенко

"Якщо минулої зими вони масовано атакували енергосистему усієї країни з метою досягти блекауту держави, то цієї зими вони обрали іншу тактику - атакують певні регіони, тобто, енергосистему певних регіонів, в першу чергу, промислових. Тобто вони через енергетику намагаються вплинути на економіку, щоб зупинити найбільші виробництва", - сказав він.

Міністр наголосив, що атаки по енергетичним об’єктам продовжуються щодня, особливо у регіонах, що наближені до зони бойових дій.

Галущенко додав, що росіяни зрозуміли, що не зможуть зруйнувати енергосистему повністю і тому обрали іншу тактику. Він додав, що минулого року вони використали до 2 тис. ракет та дронів, але у них не вийшло зруйнувати енергосистему.

Міністр наголосив, що через ці руйнування у 2023 році в Україні була проведена наймасштабніша ремонтна кампанія енергетичної інфраструктури за всю історію держави.

Нагадаємо, за останні тижні окупанти атакували три теплоелектростанії на сході України, деякі з них були обстріляні декілька разів.