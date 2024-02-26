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Атаки по енергетичним об'єктам відбуваються щодня, - Галущенко

Фото: Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Росіяни змінили тактику обстрілів енергосистеми і тепер вони активно обстрілюють енергетичні об’єкти у промислових регіонах, щоб завдати шкоди економіці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенко.

"Якщо минулої зими вони масовано атакували енергосистему усієї країни з метою досягти блекауту держави, то цієї зими вони обрали іншу тактику - атакують певні регіони, тобто, енергосистему певних регіонів, в першу чергу, промислових. Тобто вони через енергетику намагаються вплинути на економіку, щоб зупинити найбільші виробництва", - сказав він. 

Міністр наголосив, що атаки по енергетичним об’єктам продовжуються щодня, особливо у регіонах, що наближені до зони бойових дій. 

Галущенко додав, що росіяни зрозуміли, що не зможуть зруйнувати енергосистему повністю і тому обрали іншу тактику. Він додав, що минулого року вони використали до 2 тис. ракет та дронів, але у них не вийшло зруйнувати енергосистему. 

Міністр наголосив, що через ці руйнування у 2023 році в Україні була проведена наймасштабніша ремонтна кампанія енергетичної інфраструктури за всю історію держави. 

Нагадаємо, за останні тижні окупанти атакували три теплоелектростанії на сході України, деякі з них були обстріляні декілька разів.

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Герман Галущенко