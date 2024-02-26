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Атаки по энергетическим объектам происходят каждый день, - Галущенко

Фото: Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Россияне изменили тактику обстрелов энергосистемы и теперь они активно обстреливают энергетические объекты в промышленных регионах, чтобы нанести ущерб экономике Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

"Если прошлой зимой они массированно атаковали энергосистему всей страны с целью достичь блэкаута государства, то этой зимой они выбрали другую тактику - атакуют определенные регионы, то есть энергосистему определенных регионов, в первую очередь, промышленных. То есть они через энергетику пытаются повлиять на экономику, чтобы остановить самые большие производства", - сказал он.

Министр подчеркнул, что атаки по энергетическим объектам продолжаются ежедневно, особенно в регионах, приближенных к зоне боевых действий.

Галущенко добавил, что россияне поняли, что не смогут разрушить энергосистему полностью и потому выбрали другую тактику. Он добавил, что в прошлом году они использовали до 2 тыс. ракет и дронов, но у них не получилось разрушить энергосистему.

Министр подчеркнул, что из-за этих разрушений в 2023 году в Украине была проведена самая масштабная ремонтная кампания энергетической инфраструктуры за всю историю государства.

Напомним, за последние недели оккупанты атаковали три теплоэлектростании на востоке Украины, некоторые из них были обстреляны несколько раз.

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Герман Галущенко