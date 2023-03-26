Атаки дронів. Британська розвідка назвала ще одну мету окупантів

Британська розвідка зазначає, що з початку березня Росія запустила щонайменше 71 дрон-камікадзе іранського виробництва типу Shahed. Ці атаки відбулися після двотижневої паузи.

У розвідці припускають, що РФ почала регулярно отримувати невелику кількість Shahed.

При цьому окупанти найчастіше запускають дрони з двох напрямків: з Краснодарського краю та з Брянської області.

"Це дозволяє Росії гнучко націлюватися на широкий сектор України та зменшує час польоту до цілей на півночі України. Імовірно, буде також подальша спроба розтягнути українську ППО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 березня Росія атакувала Кривий Ріг дронами-камікадзе. Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.