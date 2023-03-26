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Атаки дронів. Британська розвідка назвала ще одну мету окупантів

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Україна, Неділя 26 березня 2023 09:25
Атаки дронів. Британська розвідка назвала ще одну мету окупантів Фото: Росія запускає дрони по Україні з двох напрямків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія найчастіше запускає дрони-камікадзе по Україні з двох напрямків. Таким чином ворог намагається розтягнути українську ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка зазначає, що з початку березня Росія запустила щонайменше 71 дрон-камікадзе іранського виробництва типу Shahed. Ці атаки відбулися після двотижневої паузи.

У розвідці припускають, що РФ почала регулярно отримувати невелику кількість Shahed.

При цьому окупанти найчастіше запускають дрони з двох напрямків: з Краснодарського краю та з Брянської області.

"Це дозволяє Росії гнучко націлюватися на широкий сектор України та зменшує час польоту до цілей на півночі України. Імовірно, буде також подальша спроба розтягнути українську ППО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 березня Росія атакувала Кривий Ріг дронами-камікадзе. Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.

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