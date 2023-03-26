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Атаки дронов. Британская разведка назвала еще одну цель оккупантов

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Украина, Воскресенье 26 марта 2023 09:25
Атаки дронов. Британская разведка назвала еще одну цель оккупантов Фото: Россия запускает дроны по Украине из двух направлений (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия чаще всего запускает дроны-камикадзе по Украине из двух направлений. Таким образом враг пытается растянуть украинскую ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка отмечает, что с начала марта Россия запустила не менее 71 дрона-камикадзе иранского производства типа Shahed. Эти атаки произошли после двухнедельной паузы.

В разведке предполагается, что РФ начала регулярно получать небольшое количество Shahed.

При этом оккупанты чаще всего запускают дроны из двух направлений: Краснодарского края и Брянской области.

"Это позволяет России гибко нацеливаться на широкий сектор Украины и уменьшает время полета к целям на севере Украины. Вероятно, будет также дальнейшая попытка растянуть украинскую ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта Россия атаковала Кривой Рог дронами-камикадзе. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

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