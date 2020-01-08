Атаки на базы США в Ираке: Трамп провел в Белом доме экстренное совещание

После ракетных обстрелов американских авиационных военных баз в Ираке в Белом доме состоялось экстренное совещание президента США Дональда Трампа с советниками по безопасности. Об этом сообщает CNN.

На совещании присутствовали госсекретарь Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президент США Майк Пенс.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам после совещания заявила, что в этот день не будет выступать с официальным заявлением по ситуации с Ираном.

Также стало известно, что Дональд Трамп не станет выступать по телевидению с обращением к нации. При этом в своем Twitter Трамп написал, что "Все хорошо!".

"Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенных в Ираке. Оценка жертв и повреждений, происходящих сейчас. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром", - ссобщил президент США.

Напомним, поздно вечером 7 января произошел обстрел военной базы США в Ираке. Позже ответственность за содеянное взял Корпус стражей исламской революции.

Ситуация с Ираном ухудшилась, когда 3 января США провели авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта в столице Ирака Багдаде, в результате которого генерал погиб.

Добавим, что после убийства генерала Касема Сулеймани парламент Ирана принял закон, согласно которому армия США и Пентагон признаны "террористическими организациями".