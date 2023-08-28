Атаками на російські порти Україна зрівняла позиції з Росією у боротьбі за море, - експерт

"Міністерство оборони України закриває російські порти Чорного моря разом з окупованими портами Чорного моря, і попереджає, що судноплавство там не є безпечним. Цим Україна змогла вийти в рівну позицію з Росією у боротьбі за судноплавство у Чорному морі. Це ризикований досить крок, адже навіть серед європейських наших партнерів є багато тих, хто використовував криваву російську нафту як альтернативну, і міг критикувати Україну за цей крок. Але вони не стали, тому що це стає токсичним", - пояснив експерт.

Він також зауважив: езрнова угода допомогла Росії добитися визнання своїх дій у Чорному морі, і світ змушений був з нею рахуватися. Через це навіть Міжнародна морська організація нічого не заявляла, хоча формально блокада українських портів тривала понад півтори роки. Саме тому, після виходу РФ зернової угоди, Україна відразу звернулася до ММО.

"Блокада нашої північно-західної частини Чорного моря тривала півтора року. І ми нічим не відповідали. Міжнародна морська організація мовчала, не могла нічого відповісти. А от після російських обстрілів наших портів і після ударів українських дронів по російському десантному кораблю у Новоросійську та військовому танкеру, Міжнародна морська організація проснулась! У відповідь на заяву України вона відреагувала, що наші вимоги цілком законні і дії цілком законні", - підкреслив Лакійчук.

Нагадаємо, раніше Україна здійснила атаку на російський корабель "Олєнєгорський горняк" у найбільшому торговому порту РФ у Новоросійську.

Пізніше стало також відомо про удар України по танкеру SIG, який доставляв пальне російським угрупованням в Україні та Сирії.

Після цього Україна офіційно повідомила, що 6 найбільших портів РФ - Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань - небезпечні для судноплавства.