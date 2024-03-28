Атака "Цирконів" на Київ може повторитися, але масованого удару не буде, - експерт

Російські терористи можуть знову атакувати Київ ракетами "Циркон", однак масованого удару найближчим часом не буде. Адже у країни-агресора немає достатньої кількості цих ракет.

На думку експерт з авіації та ракетних озброєнь Валерія Романенка, росіяни запускають "Циркони" на Київ, щоб з'ясувати, чи дістане їх система ППО Patriot.

"Росіяни хочуть мати "козирний" засіб ураження, який не можна відбити. Ось і тестують у Києві. Наприклад, щоб перед якимись переговорами завдати показового удару. Якби "Циркон" пробивав нашу ППО, можливо, колись ударили б масовано. Поки ж вони зрозуміли, що "Циркони" збиваються і крити нічим. Будуть і надалі тестувати, відпрацьовувати інші траєкторії, тактичні прийоми. Під прикриттям крилатих ракет або балістики, але намагатимуться", - зазначив експерт.

При цьому, за його словами, масованих пусків "Цирконів" найближчим часом не буде.

"Бо у росіян їх просто немає в достатній кількості. У них десяток, не більше. Масово по наземних цілях вони вдарити не зможуть. Та й основні проблеми "Циркону" досі не вирішені - точність влучання, керування та ефективність бойової частини", - пояснив Романенко.