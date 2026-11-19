"Ворог продовжує атакувати столицю. В Подільському районі внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа у триповерховому житловому будинку та гаражі. Відомо про одну постраждалу особу, яку рятувальники передали медикам", - розповіли рятувальники.

За іншою адресою внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в триповерховій нежитловій будівлі. Ще за однією адресою під удар потрапила будівля пожежно-рятувального підрозділу.

"За іншою адресою у шестиповерховому житловому будинку виникла пожежа з частковим руйнуванням фасаду. У ході гасіння пожежі врятували 2 людей, серед яких підліток. Постраждали - 3 особи", - йдеться у заяві ДСНС.

В Оболонському районі уламки російського дрона впали на відкритій території - на щастя, ніхто не постраждав.

"У Шевченківському районі уламки впали на відкритій території Володимирського кафедрального собору: пошкоджені орієнтовно 12 легкових авто, скління вікон культової споруди, а також скління будівлі поруч розташованого посольства та авто", - зазначили рятувальники.

У ДСНС додали, що всі пожежі, спричинені ворожою атакою, наразі ліквідовані.

Удари РФ по цивільних - не випадковість

Лубінець повідомив, що ворожий безпілотник завдав прямого удару по Воздвиженці - історичному серцю Києва.

"Наразі відомо про одну загиблу людину та п’ятьох постраждалих. Четверо з них госпіталізовані. У місці удару міг бути будь-хто. Росіяни били просто посеред білого дня", - розповів він.

Омбудсмен додав, що наслідками атаки на столицю є пошкоджені скління в одній зі святинь Києва та об’єкті національної культурної спадщини - Володимирському соборі, а також будівлі іноземного посольства.

"Це не випадковість. Це системний терор проти мирних людей", - підкреслив Лубінець.