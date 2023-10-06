Атака "Шахедів" на південь України. Сили ППО збили 11 ворожих безпілотників

Росія завдала чергового масового удару безпілотниками типу "Шахед" по півдню України. Силам ППО вдалось збити 11 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня.
"Чергова масована дронова атака протягом ночі. Кілька груп ударних БпЛА типу Shahed-131/136 ворог спрямував з Криму по різних регіонах України", - сказано у повідомленні.
Силами протиповітряної оборони знищено три безпілотники в Одеській області та 8 у Миколаївській.
Ворог в черговий раз використовував тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону.
"Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я: пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - розповіли в Силах оборони півдня.
В ніч на 6 жовтня росіяни знову атакували територію України - повітряну тривогу оголошували в східних, південних та центральних областях.
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