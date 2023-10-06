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Атака "Шахедів" на південь України. Сили ППО збили 11 ворожих безпілотників

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Росія завдала чергового масового удару безпілотниками типу "Шахед" по півдню України. Силам ППО вдалось збити 11 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня.

"Чергова масована дронова атака протягом ночі. Кілька груп ударних БпЛА типу Shahed-131/136 ворог спрямував з Криму по різних регіонах України", - сказано у повідомленні.

Силами протиповітряної оборони знищено три безпілотники в Одеській області та 8 у Миколаївській.

Ворог в черговий раз використовував тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону.

"Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я: пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - розповіли в Силах оборони півдня.

Нічна атака 6 жовтня

В ніч на 6 жовтня росіяни знову атакували територію України - повітряну тривогу оголошували в східних, південних та центральних областях.

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