Атака "Шахедов" на юг Украины. Силы ПВО сбили 11 вражеских беспилотников

"Очередная массированная дроновая атака в течение ночи. Несколько групп ударных БпЛА типа Shahed-131/136 враг направил из Крыма по разным регионам Украины", - говорится в сообщении.

Силами противовоздушной обороны уничтожены три беспилотника в Одесской области и 8 в Николаевской.

Враг в очередной раз использовал тактику сложных маневров, баражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы.

"Под ударом оказались пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья: повреждено зернохранилище, занялись несколько грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - рассказали в Силах юга.

Ночная атака 6 октября

В ночь на 6 октября россияне снова атаковали территорию Украины - воздушную тревогу объявляли в восточных, южных и центральных областях.

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