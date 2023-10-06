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Атака "Шахедов" на юг Украины. Силы ПВО сбили 11 вражеских беспилотников

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Россия нанесла очередной массовый удар беспилотникам типа "Шахед" по югу Украины. Силам ПВО удалось сбить 11 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга.

"Очередная массированная дроновая атака в течение ночи. Несколько групп ударных БпЛА типа Shahed-131/136 враг направил из Крыма по разным регионам Украины", - говорится в сообщении.

Силами противовоздушной обороны уничтожены три беспилотника в Одесской области и 8 в Николаевской.

Враг в очередной раз использовал тактику сложных маневров, баражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы.

"Под ударом оказались пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья: повреждено зернохранилище, занялись несколько грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - рассказали в Силах юга.

Ночная атака 6 октября

В ночь на 6 октября россияне снова атаковали территорию Украины - воздушную тревогу объявляли в восточных, южных и центральных областях.

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атака дронов