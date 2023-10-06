ua en ru
Пт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атака "Шахедів" на південь України. Сили ППО збили 11 ворожих безпілотників

П'ятниця 06 жовтня 2023 07:42
UA EN RU
Атака "Шахедів" на південь України. Сили ППО збили 11 ворожих безпілотників Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Росія завдала чергового масового удару безпілотниками типу "Шахед" по півдню України. Силам ППО вдалось збити 11 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня.

"Чергова масована дронова атака протягом ночі. Кілька груп ударних БпЛА типу Shahed-131/136 ворог спрямував з Криму по різних регіонах України", - сказано у повідомленні.

Силами протиповітряної оборони знищено три безпілотники в Одеській області та 8 у Миколаївській.

Ворог в черговий раз використовував тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону.

"Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я: пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - розповіли в Силах оборони півдня.

Нічна атака 6 жовтня

В ніч на 6 жовтня росіяни знову атакували територію України - повітряну тривогу оголошували в східних, південних та центральних областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронів
NEWS
Російські військові відступають з позицій і нехтують наказами контратакувати, - ISW
Російські військові відступають з позицій і нехтують наказами контратакувати, - ISW
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України