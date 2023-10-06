Атака "Шахедов" на юг Украины. Силы ПВО сбили 11 вражеских беспилотников
Россия нанесла очередной массовый удар беспилотникам типа "Шахед" по югу Украины. Силам ПВО удалось сбить 11 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга.
"Очередная массированная дроновая атака в течение ночи. Несколько групп ударных БпЛА типа Shahed-131/136 враг направил из Крыма по разным регионам Украины", - говорится в сообщении.
Силами противовоздушной обороны уничтожены три беспилотника в Одесской области и 8 в Николаевской.
Враг в очередной раз использовал тактику сложных маневров, баражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы.
"Под ударом оказались пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья: повреждено зернохранилище, занялись несколько грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - рассказали в Силах юга.
Ночная атака 6 октября
В ночь на 6 октября россияне снова атаковали территорию Украины - воздушную тревогу объявляли в восточных, южных и центральных областях.
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