UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атака "Шахедів" не підтвердилася. Повітряні сили назвали причину тривоги

Фото: атака "Шахедів" не підтвердилася (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Інформація по атаку російських окупантів дронами-камікадзе "Шахедами" у Дніпропетровській області не відповідає дійсности, оскільки противник використав розвідувальник безпілотник та кілька повітряних куль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

"Інформація про застосування противником "Шахедів" увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності. Ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами", - йдеться у повідомленні.

При цьому повідомляється, що по ворожому дрону працювала протиповітряна оборона повітряного командування "Схід".

"Результат уточнюється", - додали у ЗСУ.

Нагадаємо, що сьогодні у Дніпропетровській області повідомили про атаку "Шахедами".

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окупанти можуть використовувати повітряні кулі для того, щоб виснажити українське ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти Українивоздушная тревога