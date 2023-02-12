Атака "Шахедів" не підтвердилася. Повітряні сили назвали причину тривоги

"Інформація про застосування противником "Шахедів" увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності. Ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами", - йдеться у повідомленні.

При цьому повідомляється, що по ворожому дрону працювала протиповітряна оборона повітряного командування "Схід".

"Результат уточнюється", - додали у ЗСУ.

Нагадаємо, що сьогодні у Дніпропетровській області повідомили про атаку "Шахедами".

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окупанти можуть використовувати повітряні кулі для того, щоб виснажити українське ППО.

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