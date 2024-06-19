Атака "Шахедів": під Львовом було влучання, є поранений

Львівський міський голова розповів у своєму Telegram про наслідки атаки дрона-камікадзе противника, що був помічений на околицях обласного центру, та по якому велася робота ППО.

Після цього з'явилася інформація про влучання безпілотника на території Львівської громади, розповів він та згодом підтвердив такі дані.

"Влучання в Малехові, Львівська громада. Відомо про одного пораненого чоловіка-охоронця, 70 років", - розповів Садовий.

Він уточнив, що стан постраждалого чоловіка розцінюється як середньої важкості. Медики госпіталізували пораненого каретою "швидкої допомоги".

Що передувало

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники знову атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". У різних областях України була оголошена повітряна тривога.

Раніше стало відомо, що один з ворожих дронів-камікадзе був збитий силами ППО у Дніпропетровській області в Криворізькому районі.

Крім того, повідомлялося про роботу ППО біля Львова через "Шахед", що був зафіксований в околицях міста. О 03:36 глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив про відбій тривоги, а львівський мер Андрій Садовий зазначив, що "це було гучно!"