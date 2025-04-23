Атака "Шахедов": в ОВА объяснили серию взрывов, которые были слышны в Полтаве

Войска РФ этой ночью атаковали Полтавскую область ударными беспилотниками. Несмотря на то, что в регионе благодаря работе ПВО удалось сбить немало воздушных целей противника, также были и "прилеты".

Как передает РБК-Украина , об этом рассказал начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут .

Чиновник написал в своем Telegram, что российские оккупанты "в очередной раз атаковали Полтавщину".

По словам главы ОГА, противовоздушной обороной востока Украины "осуществляется сбитие значительного количества вражеских средств воздушного нападения противника".

"Взрывы, которые слышали полтавчане, это результат сбивания беспилотников, подрывы фрагментов сбитых БпЛА на земле в результате падения, а также, к сожалению, попадание в объекты гражданской инфраструктуры и предприятий", - говорится в сообщении Когута.

Также чиновник рассказал, что данных о пострадавших в настоящее время нет.

"Воздушная тревога продолжается! Будьте в укрытиях до отбоя! Берегите себя и родных", - добавил начальник ОВА.

Дроновый удар по Полтаве и области

Как сообщалось ранее, поздно вечером накануне в Полтаве слышали несколько взрывов на фоне вражеской атаки с применением ударных беспилотников.

Также появилась информация, что после взрывов в части Полтавы наблюдались проблемы со светом.

В Воздушных силах сообщали о движении значительного количества дронов-камикадзе "Шахед" в направлении Полтавы / Полтавского района.

Позже глава ОВА рассказал, что "есть сообщения о попаданиях по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы".