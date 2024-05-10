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Атака "Шахедів": у Миколаївській області було чути вибухи

Ілюстративне фото: у Миколївській області було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаївській області в районі міста Снігурівка у ніч проти 10 травня пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухту.

Чиновник зазначив, що відбувається ворожа атака із застосуванням ударних безпілотників.

"Увага! У Снігурівці було чути вибухи!" - поінформував він близько третьої ночі.

Начальник МВА закликав мешканців міста триматись подалі від вікон, залишатись у безпечному місці до кінця відбою тривоги та дотримуватись правила "двох стін". 

"Ще один ворожий шахід в нашу сторону! Перебувайте в безпечному місці!" - додав Кухта пізніше.

Нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що росармія у ніч на 10 травня запустила групи ударних дронів типу "Шахед" у бік Миколаївської та Одеської областей для чергової повітряної атаки. У низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

Крім того, у командуванні Повітряних сил фіксували пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією для ударів по Харківській області.

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Миколаївська областьВійна в УкраїніВибухиАтака дронів