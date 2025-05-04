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Атака "Шахедів" на Київ: кількість постраждалих зросла до 11

Фото: наслідки дронової атаки на Київ вночі 4 травня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У Києві збільшилася кількість поранених через російську дронову атаку на столицю цієї ночі. Вже відомо про понад десять постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС України.

"Кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них - 2 дітей!" - йдеться в публікації надзвичайників у соцмережі.

Тут варто нагадати, що перед тим рятувальники інформували про сімох постраждалих у столиці внаслідок ворожої атаки із застосуванням дронів-камікадзе. 

Також у ДСНС додали, що роботи з ліквідації обстрілу цієї ночі тривали у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах столиці. Також надзвичайники оприлюднили відео робіт з місця.

Що відомо про наслідки дронової атаки

За даними станом на третю ночі у ДСНС повідомляли про 7 травмованих у Києві в результаті дронового удару.

А перед тим представники місцевої влади розповіли про 4 постраждалих. Також вказувалося, що серед них є двоє дітей. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнював, що їм по 14 та 17 років. 

Пожежі та певні руйнування в результаті падіння уламків ворожих БПЛА у столиці фіксували загалом в Оболонському, Святошинському та Шевченківському районах. Загоряння загасили.

  • В Оболонському районі була пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полум'я "розповсюдилося на покрівлю". Також було частково зруйноване перекриття покрівлі. Також горіли 7 авто за іншою адресою біля житлового будинку.
  • У Святошинському районі сталася пожежа у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.
  • У Шевченківському районі горіло дерево, було пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

Детальніше про ворожий повітряний удар по Києву у ніч проти 4 травня - в матеріалі за посиланням.

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КиївДСНСАтака дронів