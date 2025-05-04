Атака "Шахедов" на Киев: количество пострадавших возросло до 11

"Количество пострадавших в Киеве возросло до 11 человек, из них - 2 детей!" - говорится в публикации чрезвычайников в соцсети.

Здесь стоит напомнить, что перед тем спасатели информировали о семи пострадавших в столице в результате вражеской атаки с применением дронов-камикадзе.

Также в ГСЧС добавили, что работы по ликвидации обстрела этой ночью продолжались в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах столицы. Также чрезвычайники обнародовали видео работ с места.

Что известно о последствиях дроновой атаки

По данным по состоянию на три часа ночи в ГСЧС сообщали о 7 травмированных в Киеве в результате дронового удара.

А перед тем представители местной власти рассказали о 4 пострадавших. Также указывалось, что среди них есть двое детей. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнял, что им по 14 и 17 лет.

Пожары и определенные разрушения в результате падения обломков вражеских БПЛА в столице фиксировали в целом в Оболонском, Святошинском и Шевченковском районах. Возгорание потушили.

В Оболонском районе был пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя "распространилось на кровлю". Также было частично разрушено перекрытие кровли. Также горели 7 авто по другому адресу возле жилого дома.

был пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя "распространилось на кровлю". Также было частично разрушено перекрытие кровли. Также горели 7 авто по другому адресу возле жилого дома. В Святошинском районе произошел пожар в трех одноэтажных частных жилых домах.

произошел пожар в трех одноэтажных частных жилых домах. В Шевченковском районе горело дерево, была повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.

Подробнее о вражеском воздушном ударе по Киеву в ночь на 4 мая - в материале по ссылке.