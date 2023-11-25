Атака "Шахедів" на Київ: кілька груп дронів "ідуть" на столицю, - Кличко

"У столиці голосно. Сили ППО збивають російські БПЛА. Ще кілька груп "Шахедів" йдуть до Києва. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні Кличка.

Нічна атака росіян 25 листопада

Російські війська в ніч із 24 на 25 листопада зробили чергову спробу атакувати територію України за допомогою дронів-камікадзе, також у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістики.

Декілька груп дронів типу "Шахед" залетіли в повітряний простір України з півночі та півдня. Про вибухи та роботу ППО повідомлялося у Київській та Кіровоградській областях. Більшість ворожих безпілотників летіли у напрямку столиці.

Пізніше серія гучних вибухів пролунала у столиці . Як зазначили у КМВА, українські сили ППО працюють за ворожими безпілотниками.