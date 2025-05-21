Атака "Шахедів": у Києві та Сумах було чути вибухи, працювала ППО

Військові інформували про рух ударних БПЛА противника на півдні та центрі Чернігівської області, на межі Сумської та Полтавської областей, на сході Харківської області.

Також повідомлялося про загрозу дронових атак для Київської області та Черкаської області.

Пізніше у Повітряних силах розповіли про рух БПЛА ворога у бік столиці.

Атака дронів на Київ і робота ППО

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - передали в КМВА.

Начальник адміністрації Тимур Ткаченко розповів роботу ППО у столиці по ворожих безпілотниках.

"Залишайтесь в безпечних місцях до відбою!" - закликав чиновник.

В КМВА зазначили, що сили ППО "працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом".

"Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - йдеться в заяві адміністрації.

Про роботу ППО також повідомили в Київській області. У заяві Київської обласної військової адміністрації у Telegram вказувалося, що в регіоні було зафіксовано рух ворожих БПЛА, та повідомлялося про роботу сил та засобів ППО.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - додали в адміністрації.

Вибухи у Сумах і проблема з електрикою

Між тим в сумських пабілках пишуть про вибух, який було чути в районі Сум.

Після цього в мережі з'явилися повідомлення про часткове знеструмлення міста.

Додамо, близько 03:40 у Повітряних силах розповіли про фіксацію пусків російською тактичною авіацією керованих авіабомб на Сумську область.

Вже після четвертої години сумські ЗМІ повідомили про нові вибухи, які було чути у місті.

Оновлено: відбій тривоги в Києві та області

О 04:57 у Київській МВА заявили про відбій повітряної тривоги у столиці. Аналогічну заяву зробили також у Київській обласній військовій адміністрації.