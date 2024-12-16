Атака "Шахедів": у Києві оголосили повітряну тривогу (відбій)

Сирена залунала у Києві близько 06.55.

Місцевих мешканців просили терміново прямувати до укриттів, та залишатися в безпечних місцях до завершення тривоги.

В КМВА поширили повідомлення Повітряних сил ЗСУ про фіксацію руху ударного безпілотника російських окупантів у напрямку столиці.

"М. Київ, увага! Ворожий БпЛА в напрямку міста!" - йдеться в заяві військових.

Оновлено: відбій тривоги

О 07.27 у КМВА заявили про відбій повітряної тривоги у столиці.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 15 грудня у деяких областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників типу "Шахед" противника. Ворожі дрони заходили у повітряний простір країни з північного напрямку.

Вже після опівночі було заявлено про відбій щодо загрози дронів-камікадзе, проте пізніше "Шахеди" знову зайшли з півночі, і згодом фіксувалося кілька груп ударних БПЛА противника.

Пізніше стало відомо про вибухи біля Черкас через "Шахеди", на околицях місті велась робота ППО.