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Атака "Шахедів". У Хмельницькій області було чути вибухи

Фото: у Хмельницькій області чули вибухи на тлі повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Хмельницькій області у ніч проти 16 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Хмельницький".

Зазначається, що вибухи було чути в регіоні близько 02:37.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про фіксацію руху ударних безпілотників противника у бік Хмельницької області, вони рухалися зокрема з повітряного простору Вінницької області.

"Група "Шахедів" з Вінниччини на Хмельниччину!" - йшлося в оголошенні військових ще о 00:57.

Додамо, що у хмельницьких пабліках писали про роботу ППО в області. В моніторингових групах зазначали, що "Шахеди" російських окупантів летіли у бік Старокостянтинова.

Атаки РФ по Україні з використанням "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно запускають по Україні свої ударні безпілотники. За допомогою такого озброєння ворог намагається атакувати цивільну інфраструктуру країни.

Так, чергову атаку "Шахедів" загарбники влаштували по Україні у ввечері 15 квітня. Ворожі ударні безпілотники спочатку фіксували на півдні країни, але згодом повітряна тривога розширилася у на інші області.

Також повідомлялося про роботу протиповітряної оборони по "Шахедах" ворога.

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Хмельницька областьВійна в УкраїніВибухиАтака дронів