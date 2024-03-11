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Атака "Шахедів": у Харкові приліт по об'єкту цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки

Фото: у Харкові внаслідок атаки "Шахедів" постраждав об'єкт цивільної інфраструктури (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові внаслідок російської удару дронів-камікадзе типу "Шахед" у ніч проти 11 березня був атакований об'єкт цивільної інфраструктури, та пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

"По Харкову знову бʼють "Шахедами". В районі щільної житлової забудови "приліт" по об'єкту цивільної інфраструктури", - йдеться в його дописі у Telegram.

Міський голова зазначив, що обійшлося без жертв.

"Сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч", - розповів Терехов.

На місці ворожої атаки працюють усі відповідні служби, додав він.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 11 березня російські окупанти запустили для ударів по Україні дрони-камікадзе. Повітряна тривога була оголошена у кількох областях, зокрема у Харківській. Також стало відомо про рух "Шахедів" у бік Харкова.

Як поінформували в командуванні Повітряних сил ЗСУ, були зафіксовані "Шахеди" над цим містом. Військові закликали жителів Харкова перебувати в укриттях. Повітряну тривогу скасували о 01:33.

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ХарківАтака дронів