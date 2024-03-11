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Атака "Шахедов": в Харькове прилет по объекту гражданской инфраструктуры, повреждены дома

Фото: в Харькове в результате атаки "Шахедов" пострадал объект гражданской инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове в результате российского удара дронов-камикадзе типа "Шахед" в ночь на 11 марта был атакован объект гражданской инфраструктуры и повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

"По Харькову снова бьют "Шахедами". В районе плотной жилой застройки "прилет" по объекту гражданской инфраструктуры", - говорится в его сообщении в Telegram.

Мэр отметил, что обошлось без жертв.

"Сам объект частично поврежден, как и жилые дома рядом", - рассказал Терехов.

На месте вражеской атаки работают все соответствующие службы, добавил он.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 марта российские оккупанты запустили для ударов по Украине дроны-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях, в частности, в Харьковской. Также стало известно о движении "Шахедов" в сторону Харькова.

Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, были зафиксированы "Шахеды" над этим городом. Военные призвали жителей Харькова находиться в укрытиях. Воздушная тревога была отменена в 01:33.

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ХарьковАтака дронов