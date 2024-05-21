Атака "Шахедів": у Харкові було чути вибухи

Перший вибух було чути в місті близько другої ночі. Приблизно через три-чотири хвилини пролунав ще один.

"Було чути вибух у Харкові. Над містом шахеди, будьте обережні", - написав мер Терехов у своєму Telegram о 02:10.

Між тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів-камікадзе у бік Харкова.

"Група "мопедів" (ударних БПЛА, - ред.) в районі Харкова", - передали військові.

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