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Атака "Шахедів": у Дніпрі було чути вибухи

Фото: у Дніпрі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Дніпро пролунали вибухи у ніч проти 30 травня. В області оголошена повітряна тривога через запуск російськими окупантами дронів-камікадзе для чергової атаки по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".

Вибухи у Дніпрі було чути після опівночі. Крім того, зазначається, що приблизно за десять хвилин до них пролунали вибухи й у передмісті Дніпра.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали жителів міста про фіксацію ворожих ударних безпілотників над населеним пунктом, та закликали мешканців Дніпра не залишати укриття.

Додамо, що російські загарбники запускали у бік Дніпра кілька груп "Шахедів".

Нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 29 травня в Повітряних силах повідомили про фіксацію "Шахедів", які запустили війська РФ по Україні. Тривога спочатку була оголошена на півдні країни.

Пізніше стало відомо про кілька груп ударних безпілотників, і повітряна тривога поширилася на більшу частину території України. Також повідомлялося про роботу ППО в деяких регіонах.

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ДнипроВійна в УкраїніВибухиАтака дронів