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Атака "Шахедів": частина Одеси лишилася без електроенергії, води і тепла

Фото: Одесу знову масовано атакували російські ударні дрони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері 4 березня російські терористи знову атакували Одесу дронами-камікадзе типу "Шахед". Через влучання у деяких районах міста зникли електроенергія, вода й опалення. Також ворог атакував балістикою Білгород-Дністровський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Одеси Геннадія Труханова і голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

За словами Труханова, ворог знову завдав удару по критичній інфраструктурі.

"Частина Одеси знову залишились без світла, води та тепла. Працюють всі відповідні служби", - написав він.

Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки в Одесі є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Над ліквідацією працюють всі відповідні служби.

"Також уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Є займання. Пожежі ліквідовують підрозділи ДСНС. Інформація щодо постраждалих внаслідок дронової атаки уточнюється", - написав він.

Крім того, за словами Кіпера, під час повітряної тривоги, ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. На щастя, ніхто не постраждав.

Російські атаки дронами

Ввечері у вівторок, 4 березня, російський агресор знову запустив ударні дрони в напрямку України. В низці областей було оголошено повітряну тривогу.

За даними моніторингових каналів, близько 22:00 в напрямку Одеси з моря наближалися 17 "Шахедів". Зокрема, БпЛА рухалися в напрямку північних районів міста.

Впродовж минулої ночі росіяни запустили в напрямку України близько 100 ударних безпілотників.

В Одесі також були прильоти "Шахедів" по енергоінфраструктурі. У місті запроваджувалися аварійні відключення світла.

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Атака дронів