Атака на сайт Нацполиции: открыто уголовное дело, причастных еще не нашли

Фото: киберполиция (коллаж РБК-Украина)

В среду, 23 сентября, по факту хакерской атаки на сайт Национальной полиции начато уголовное производство. Причастных к вмешательству в работу сайта еще не нашли.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Отмечается, что работа сайта еще не возобновлена.

"В рамках досудебного расследования устанавливаются обстоятельства несанкционированного доступа и лица, которые его совершили. В настоящее время сайт Национальной полиции проходит техобслуживание, специалисты работают над восстановлением его работы", - говорится в сообщении.

Дело открыто по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, несанкционированное вмешательство зафиксировали в 11:45. Злоумышленники распространили фейки на сайтах областных управлений полиции.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны заявил о новом типе DDOS-атак, который в теории может отключить страну от интернета. В течение нескольких дней хакеры успешно атаковали десятки провайдеров по всему миру, в том числе в Украине.