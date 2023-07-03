Атака російських дронів на Суми: пошкоджено багатоповерхівку

"Внаслідок атаки безпілотниками у центрі Сум пошкоджено житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки дронів РФ на Суми 3 липня (suspilne.media)

Зазначимо, 3 липня у Сумах сталися вибухи. Пізніше міський голова Сум Олександр Лисенко повідомив, що у місті працює ППО. Також він попросив зберігати спокій та залишатися у укриттях. Наразі в регіоні оголошено сигнал повітряної тривоги.

Оновлено. Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформацію щодо роботи ППО, зокрема в Сумській області, буде повідомлено пізніше.

"Було повідомлення, що є загроза застосування БПЛА. І Сумська область, і інші власне були під нападом ворожих БПЛА. Імовірно, типу "Шахед". Тому трошки пізніше надамо більше інформації про роботу ППО тощо", - сказав він в ефірі телемарафона.

Нічний обстріл України дронами 3 липня

Російські окупанти цієї ночі знову атакували Україну, використавши дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях країни було оголошено повітряні тривоги. Сили ППО працювали в Кіровоградській та Хмельницькій, а також у Миколаївській та Дніпропетровській областях. Пізніше в Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ППО збила 13 дронів-камікадзе типу "Шахед".