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Атака российских дронов на Сумы: повреждена многоэтажка

Фото: дроны РФ атаковали многоэтажку в Сумах 3 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские дроны в понедельник, 3 июля, атаковали Сумы. В городе есть "прилет" в жилую многоэтажку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В результате атаки беспилотниками в центре Сум поврежден жилой дом", - говорится в сообщении.

Последствия атаки дронов РФ на Сумы 3 июля (suspilne.media)

Отметим, 3 июля, в Сумах произошли взрывы. Позже городской голова Сум Александр Лысенко сообщил, что в городе работает ПВО. Также он попросил сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях. Сейчас в регионе объявлен сигнал воздушной тревоги.

Обновлено. Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информация о работе ПВО, в частности в Сумской области, будет сообщена позже.

"Было сообщение, что есть угроза применения БПЛА. И Сумская область, и другие, собственно, были под нападением враждебных БПЛА. Вероятно, типа "Шахед". Поэтому немного позже предоставим больше информации о работе ПВО и тому подобное", - сказал он в эфире телемарафона.

Ночной обстрел Украины дронами 3 июля

Российские оккупанты этой ночью снова атаковали Украину, использовав дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях страны были объявлены воздушные тревоги. Силы ПВО работали в Кировоградской и Хмельницкой, а также в Николаевской и Днепропетровской областях. Позже в Воздушных силах ВСУ рассказали, что ПВО сбила 13 дронов-камикадзе типа "Шахед".

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