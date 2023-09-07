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Не атака Росії. У НАТО відреагували на інцидент з уламками безпілотника у Румунії

Брюссель, Четвер 07 вересня 2023 11:40
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Не атака Росії. У НАТО відреагували на інцидент з уламками безпілотника у Румунії Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

НАТО не вважає, що інцидент з падінням уламків російського безпілотника на території Румунії був навмисною атакою Росії.

Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У НАТО через три дні після інциденту у Румунії прокоментували події. Втім, альянс не вважає, що це була атака з боку Росії.

"У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку Росії, і ми очікуємо результатів поточного розслідування", - сказав він.

Що цьому передувало

В ніч на 4 вересня російські окупанти вкотре атакували дронами-камікадзе портову інфраструктуру в Одеській області.

Після того Міністерстві закордонних справ України повідомило, що уламки російського "Шахеда" впали на території Румунію, яка є членом НАТО. Проте румунські МЗС та Міноборони спростовували цю інформацію.

Вчора, 5 вересня, міністр оборони Румунії Ангел Тілвар все ж визнав, що уламки російського безпілотника впали на румунську територію поблизу кордону з Україною.

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