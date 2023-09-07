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Не атака России. В НАТО отреагировали на инцидент с обломками беспилотника в Румынии

Брюссель, Четверг 07 сентября 2023 11:40
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Не атака России. В НАТО отреагировали на инцидент с обломками беспилотника в Румынии Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО не считает, что инцидент с падением обломков российского беспилотника на территории Румынии был преднамеренной атакой России.

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В НАТО спустя три дня после инцидента в Румынии прокомментировали события. Впрочем, альянс не считает, что это была атака России.

"У нас нет никакой информации, которая указывала бы на преднамеренную атаку со стороны России, и мы ожидаем результатов текущего расследования", - сказал он.

Что этому предшествовало

В ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали дронами-камикадзе портовую инфраструктуру в Одесской области.

После этого Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в обломки российского "Шахеда" упали на территории Румынии, которая является членом НАТО. Однако румынский МИД и Минобороны опровергали эту информацию.

Вчера, 5 сентября, министр обороны Румынии Ангел Тилвар все же признал, что обломки российского беспилотника упали на румынскую территорию вблизи границы с Украиной.

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