Атака росіян у Харкові: з'явилися фотографії наслідків

У мережі з'явилися фотографії наслідків ударів росіян центром Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільного.
Російські війська вдарили ракетами по центру Харкова. Уламки ракети пошкодили житлові будинки та приватну клініку, яка на момент удару не працювала.
Російські війська дарували по Харкову ввечері 16 січня. На цей час відомо про 17 постраждалих, одна людина у тяжкому стані.
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що за попередньою інформацією пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків.