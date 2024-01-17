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Атака росіян у Харкові: з'явилися фотографії наслідків

Фото: наслідки ударів росіян по Харкову (t.me/suspilne_kharkiv/33917)
Автор: Владислав Прийменко

У мережі з'явилися фотографії наслідків ударів росіян центром Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільного.

Російські війська вдарили ракетами по центру Харкова. Уламки ракети пошкодили житлові будинки та приватну клініку, яка на момент удару не працювала.

Фото: наслідки ударів росіян по Харкову (t.me/suspilne_kharkiv/33917)

Удар росіян по Харкову

Російські війська дарували по Харкову ввечері 16 січня. На цей час відомо про 17 постраждалих, одна людина у тяжкому стані.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що за попередньою інформацією пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків.

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