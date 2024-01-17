Атака россиян по Харькову: появились фотографии последствий

В сети появились фотографии последствий ударов россиян по центру Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспільного.
Российские войска ударили ракетами по центру Харькова. Обломки ракеты повредили жилые дома и частную клинику, которая в момент удара не работала.
Российские войска ударили по Харькову вечером 16 января. На данный момент известно о 17 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что по предварительной информации повреждено минимум 10 жилых домов.