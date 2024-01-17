RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атака россиян по Харькову: появились фотографии последствий

Фото: последствия ударов россиян по Харькову (t.me/suspilne_kharkiv/33917)
Автор: Владислав Прийменко

В сети появились фотографии последствий ударов россиян по центру Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспільного.

Российские войска ударили ракетами по центру Харькова. Обломки ракеты повредили жилые дома и частную клинику, которая в момент удара не работала.

 Фото: последствия ударов россиян по Харькову (/t.me/suspilne_kharkiv/33917)

Удар россиян по Харькову

Российские войска ударили по Харькову вечером 16 января. На данный момент известно о 17 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что по предварительной информации повреждено минимум 10 жилых домов.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухиВойна в Украинехарков