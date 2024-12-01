Атака росіян на передмістя Дніпра: кількість поранених на ранок зросла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У лікарнях перебувають 18 потерпілих, стан сімох залишається важким. На жаль, той ворожий удар забрав чотири життя. Співчуття рідним загиблих", - зазначив голова ОВА.

За уточненою інформацією, через атаку на Дніпровський район постраждали 24 людини.

Обстріл Дніпра і району

Увечері 30 листопада росіяни атакували передмістя Дніпра. Спочатку повідомлялося про вибух, який чули в обласному центрі, і пожежі. Загорілися магазин, багатоквартирний і приватний будинки.

Пізніше з'явилася інформація і про постраждалих та жертв через обстріл - троє людей загинули і ще 19 постраждали. Серед поранених - дитина. Пізніше кількість постраждалих зросла до 21, а жертв - до чотирьох.

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