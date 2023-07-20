Атака РФ на Житомирську область: поранено 17 осіб, постраждало півтисячі будівель

"Від вчорашнього ранку тривають роботи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру. 19 липня 2023 року, під ранок, ворог атакував Чуднівську громаду дронами-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Руйнування

Зазначається, що внаслідок воєнної агресії російських окупантів у громаді, за результатами попереднього обстеження постраждало 4 об'єкти критичної та 10 об’єктів соціальної інфраструктури, пошкоджено понад 500 житлових будинків, у тому числі господарські будівлі, автомобілі, лінії електропередач.

Фото: Наслідки обстрілу (chudniv-miskrada.gov.ua)

По прогнозах обсяги завданих збитків становить близько 8 млн гривень. На теперішній час ліквідація наслідків досі триває.

"На даний час обстежено понад 90 домогосподарств, зареєстровано 3 заяви в системі "єВідновлення", - повідомляє громада.

Постраждалі від атаки

Також в результаті обстрілу поранено 17 людей, потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога.

Обстріл Житомирської області

Вчора під ранок ворог атакував Житомирську область дронами-камікадзе.

За попередньою інформацією, як розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, внаслідок удару "Шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств.

"Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється", - додав він.