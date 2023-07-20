UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атака РФ на Житомирську область: поранено 17 осіб, постраждало півтисячі будівель

Фото: Наслідки удару (chudniv-miskrada.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Унаслідок ворожої атаки РФ на Житомирську область 19 липня постраждало 17 осіб, вони перебувають у лікарнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Чуднівської громади.

"Від вчорашнього ранку тривають роботи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру. 19 липня 2023 року, під ранок, ворог атакував Чуднівську громаду дронами-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Руйнування

Зазначається, що внаслідок воєнної агресії російських окупантів у громаді, за результатами попереднього обстеження постраждало 4 об'єкти критичної та 10 об’єктів соціальної інфраструктури, пошкоджено понад 500 житлових будинків, у тому числі господарські будівлі, автомобілі, лінії електропередач.

Фото: Наслідки обстрілу (chudniv-miskrada.gov.ua)

По прогнозах обсяги завданих збитків становить близько 8 млн гривень. На теперішній час ліквідація наслідків досі триває.

"На даний час обстежено понад 90 домогосподарств, зареєстровано 3 заяви в системі "єВідновлення", - повідомляє громада.

Постраждалі від атаки

Також в результаті обстрілу поранено 17 людей, потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога.

Обстріл Житомирської області

Вчора під ранок ворог атакував Житомирську область дронами-камікадзе.

За попередньою інформацією, як розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, внаслідок удару "Шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств.

"Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється", - додав він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЖитомирВійна в Україні