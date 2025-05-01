Атака РФ на Запоріжжя: удар по будинку, кількість постраждалих зросла до 8

"Ворог вчергове завдав удару по житловому сектору міста Запоріжжя. Постраждав один житловий будинок та багато об'єктів інфраструктури. Щонайменше одна людина загинула", - сказав Федоров.

Також він поінформував, що кількість постраждалих зросла до восьми.

"Один чоловік знаходиться під завалами. Рятувальники роблять все можливе, аби якомога швидше його деблокувати", - йдеться у повідомленні.

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"Рятувальники дістали з-під завалів чоловіка. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу", - поінформував Федоров.