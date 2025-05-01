Атака РФ на Запоріжжя: удар по будинку, кількість постраждалих зросла до 8

Пізно вечері, 1 травня, російські окупанти вдарили дронами по Запоріжжю. Під атакою опинився житловий сектор, а кількість постраждалих знову зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Ворог вчергове завдав удару по житловому сектору міста Запоріжжя. Постраждав один житловий будинок та багато об'єктів інфраструктури. Щонайменше одна людина загинула", - сказав Федоров.
Також він поінформував, що кількість постраждалих зросла до восьми.
"Один чоловік знаходиться під завалами. Рятувальники роблять все можливе, аби якомога швидше його деблокувати", - йдеться у повідомленні.
"Рятувальники дістали з-під завалів чоловіка. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу", - поінформував Федоров.
Напомним, около 22:07 глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что Запорожье находится под массированной атакой дронов. Примерно через 20 минут стало известно, что по городу было нанесено более 10 ударов.
Вскоре стала появляться информация о повреждениях и пострадавших. В частности, он информировал, что погибшим оказался 61-летний мужчина.
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