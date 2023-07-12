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Атака РФ на Запоріжжя: постраждали майже 20 людей, серед них є діти

Фото: Постраждалі у Запоріжжі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитро Браславський

В Запоріжжі, внаслідок вибуху ворожого літального об'єкта, постраждали 18 людей. Серед них шість дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"18 травмованих, серед яких 6 дітей - наслідки падіння невстановленого ворожого літального об'єкта в спальному районі обласного центру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі відомо про 9 жінок та 3 чоловіків, які отримали ушкодження на відкритій території. Крім того, 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості.

"Після надання першої медичної допомоги 4 дорослих та 1 дитина направлені на амбулаторне лікування", - повідомив глава області.

Також Малашко закликав місцевих жителів бути обачними та не чіпати уламки, які ще можуть бути небезпечними.

Атака на Запоріжжя

Раніше повідомлялось, що в Запоріжжі, внаслідок вибуху невідомого ворожого військового об'єкта, постраждали шестеро людей. Місцеве видання "5 редакція" заявила, що йдеться про вибух від уламків ворожого БпЛА.

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