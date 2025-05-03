Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 33 осіб, шестеро в лікарні

У ніч на 2 травня російські війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя, внаслідок чого постраждали щонайменше 33 мирних жителі.

Начальник Запорізької ОВА повідомив, що стан шістьох постраждалих залишається важким: двоє з них - у тяжкому стані, ще четверо - у стані середньої тяжкості.

У більшості потерпілих - мінно-вибухові травми, переломи та опіки. Всі вони отримують необхідну медичну допомогу.