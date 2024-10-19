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Атака РФ на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 8, серед них діти

Фото: внаслідок атаки РФ поранено 8 людей (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні ввечері, 19 жовтня, російські загарбники здійснили два удари по місту Запоріжжя. Внаслідок атаки є постраждалі, в тому числі діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Кількість поранених зросла до 8 людей, серед них двоє дівчаток 9 та 13 років. Такі наслідки вечірньої атаки росіян на Запоріжжя станом на зараз", - написав Федоров о 20:40.

Він уточнив, що наразі діти знаходяться в лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, після огляду лікарів та надання першої допомоги двоє чоловіків та жінка від госпіталізації відмовилися. Інших постраждалих медики зараз оглядають.

 

Тим часом у ДСНС уточнили, до внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено фасади будинків і скління.

"Надзвичайники вивільнили автівку, затиснуту воротами автомийки. До ліквідації наслідків залучено 13 рятувальників та 3 одиниці техніки", - додали у ДСНС.

Станом на зараз роботи ж ліквідації наслідків авіаударів завершені.

Нагадаємо, що сьогодні о 17:59 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни здійснили пуск КАБ тактичною авіацією в напрямку Запоріжжя. О 18:04 голова Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що в місті прогриміли вибухи. Пізніше він уточнив, що росіяни завдали два удари.

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