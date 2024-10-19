RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Атака РФ на Запорожье: количество раненых возросло до 8, среди них дети

Фото: в результате атаки РФ ранены 8 человек (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня вечером, 19 октября, российские захватчики нанесли два удара по городу Запорожье. В результате атаки есть пострадавшие, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.

"Количество раненых возросло до 8 человек, среди них две девочки 9 и 13 лет. Таковы последствия вечерней атаки россиян на Запорожье по состоянию на данный момент", - написал Федоров в 20:40.

Он уточнил, что дети находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Кроме того, после осмотра врачей и оказания первой помощи двое мужчин и женщина от госпитализации отказались. Других пострадавших медики сейчас осматривают.

 

В то же время в ГСЧС уточнили, что в результате атаки взрывной волной были повреждены фасады домов и остекление.

"Чрезвычайники освободили машину, зажатую воротами автомойки. К ликвидации последствий привлечены 13 спасателей и 3 единицы техники", - добавили в ГСЧС.

По состоянию на сейчас работы по ликвидации последствий авиаударов завершены.

Напомним, что сегодня в 17:59 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне совершили пуск КАБ тактической авиацией в направлении Запорожья. В 18:04 глава Запорожской ОВА Иван Федоров написал, что в городе прогремели взрывы. Позже он уточнил, что россияне нанесли два удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗапорожьеВойна в Украине