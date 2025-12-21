Атака РФ на Рівненщину: поліція показала фото з місця падіння "Шахеда"

Російські війська атакувала дронами об'єкт цивільної інфраструктури у Рівненській області. Поліція показала фото з місця падіння ворожого "Шахеда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Рівненської області.

Як повідомили у поліції, у Рівненському районі внаслідок падіння дрона відбувся вибух без подальшого загоряння неподалік обʼєкту цивільної інфраструктури. Наразі відомо про пошкодження двох автомобілів, огорожі, дровітні та зони відпочинку.

На місці події працювали співробітники СБУ регіону й прокуратури у співпраці зі слідчо-оперативними групами територіального підрозділу й ГУНП, рятувальниками, криміналістичною лабораторією та вибухотехніками.

Фото з місця падіння російського дрона у Рівненській області (t.me/NPU_Rivne)