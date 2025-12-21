Атака РФ на Рівненщину: поліція показала фото з місця падіння "Шахеда"
Російські війська атакувала дронами об'єкт цивільної інфраструктури у Рівненській області. Поліція показала фото з місця падіння ворожого "Шахеда".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Рівненської області.
Як повідомили у поліції, у Рівненському районі внаслідок падіння дрона відбувся вибух без подальшого загоряння неподалік обʼєкту цивільної інфраструктури. Наразі відомо про пошкодження двох автомобілів, огорожі, дровітні та зони відпочинку.
На місці події працювали співробітники СБУ регіону й прокуратури у співпраці зі слідчо-оперативними групами територіального підрозділу й ГУНП, рятувальниками, криміналістичною лабораторією та вибухотехніками.
Фото з місця падіння російського дрона у Рівненській області (t.me/NPU_Rivne)
Обстріл Рівненської області
Нагадаємо, російська армія у ніч на неділю, 21 грудня, завдала удару по Рівненській області. Там пошкоджено цивільний об’єкт.
Один із працівників об’єкта зазнав легкої травми. Медичну допомогу йому надали безпосередньо на місці події.
Загалом у ніч на 21 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 97 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 75 ворожих безпілотників.
Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.