ua en ru
Нд, 21 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Атака РФ на Рівненщину: поліція показала фото з місця падіння "Шахеда"

Рівненська область, Неділя 21 грудня 2025 14:12
UA EN RU
Атака РФ на Рівненщину: поліція показала фото з місця падіння "Шахеда" Ілюстративне фото: поліція показала фото з місця падіння "Шахеда" у Рівненській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська атакувала дронами об'єкт цивільної інфраструктури у Рівненській області. Поліція показала фото з місця падіння ворожого "Шахеда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Рівненської області.

Як повідомили у поліції, у Рівненському районі внаслідок падіння дрона відбувся вибух без подальшого загоряння неподалік обʼєкту цивільної інфраструктури. Наразі відомо про пошкодження двох автомобілів, огорожі, дровітні та зони відпочинку.

На місці події працювали співробітники СБУ регіону й прокуратури у співпраці зі слідчо-оперативними групами територіального підрозділу й ГУНП, рятувальниками, криміналістичною лабораторією та вибухотехніками.

Фото з місця падіння російського дрона у Рівненській області (t.me/NPU_Rivne)

Обстріл Рівненської області

Нагадаємо, російська армія у ніч на неділю, 21 грудня, завдала удару по Рівненській області. Там пошкоджено цивільний об’єкт.

Один із працівників об’єкта зазнав легкої травми. Медичну допомогу йому надали безпосередньо на місці події.

Загалом у ніч на 21 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 97 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 75 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська область Війна в Україні Атака дронів
Новини
Майже 1300 дронів і сотні авіабомб: Зеленський підрахував удари РФ за тиждень
Майже 1300 дронів і сотні авіабомб: Зеленський підрахував удари РФ за тиждень
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ