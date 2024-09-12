UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атака РФ на Конотоп: знищено трамвайну колію, двоє людей госпіталізовано

Фото: рятувальник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 11 на 12 вересня, Російська Федерація атакувала місто Конотоп Сумської області. Внаслідок "прильотів" є руйнування та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook сторінку міського голови Артема Семеніхіна.

Зокрема, після вибухів мер Конотопа розповів, що ворог завдав удари по інфраструктурі (внаслідок чого зникло світло і вода) та житловій забудові в центрі міста.

Через атаку є і постраждалі. За останньою інформацією, станом приблизно на 02:40 відомо про двох госпіталізованих. Один з них в критичному стані, а саме - в комі. Точної кількості поранених поки не відомо.

У своїх дописах Семеніхін розповів, що водопостачання в місті тимчасово відновлено. Він закликав мешканців зробити запаси води, оскільки зранку на деякий час водопостачання буде зупинено.

Крім того він зазначив, що вже організовано вивезення людей чиї помешкання постраждали, в місця для тимчасового перебування.

Пізніше, о 03:07 мер Конотопа повідомив, що сьогодні, 12 вересня, рух трамваїв в місті буде обмежено, оскільки ворог знищив трамвайну колію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКонотопВійна в Україні