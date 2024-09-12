Атака РФ на Конотоп: уничтожен трамвайный путь, два человека госпитализированы

В частности, после взрывов мэр Конотопа рассказал, что враг нанес удары по инфраструктуре (в результате чего исчезли свет и вода) и жилой застройке в центре города.

Из-за атаки есть и пострадавшие. По последней информации, по состоянию на 02:40 известно о двух госпитализированных. Один из них в критическом состоянии, а именно - в коме. Точное количество раненых пока не известно.

В своих сообщениях Семенихин рассказал, что водоснабжение в городе временно восстановлено. Он призвал жителей сделать запасы воды, поскольку утром на некоторое время водоснабжение будет остановлено.

Кроме того, он отметил, что уже организован вывоз людей, чьи дома пострадали, в места для временного пребывания.

Позже, в 03:07 мэр Конотопа сообщил, что сегодня, 12 сентября, движение трамваев в городе будет ограничено, поскольку враг уничтожил трамвайный путь.